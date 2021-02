Justiitsminister Lauri vabastas Perlingu prokuröriteenistusest

Ettepaneku teenistusest lahkumisesks esitas Perling ministrile ise, tema viimane teenistuspäev on täna, 11. veebruaril.

Hetkel töötab Perling rahvusvahelises organisatsioonis UNOPS, kus tema tööks on Ukraina prokuratuuri reformimine.

Endine peaprokurör Perling astus möödunud aasta 25. novembril Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks. Prokuratuuri eetikanõukogu leidis toona, et Perlingu siirdumine päevapoliitikasse võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse, mistap on see ebaeetiline.