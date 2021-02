Talving: Wilson väidab, et ründas vale inimest

«Ründaja viitab ütlustes pahameelele kellegi arsti vastu ja tunnistab, et tegu võis olla isiku segiajamisega,» avaldab Talving.

Ülemarsti sõnul ei saa see olla vabandus. «Pean igal juhul seda äärmiselt ebameeldivaks ja lubamatuks ründeks arsti vastu, olgu ründajale objektiks ükskõik milline arst.»

Talving lisas, et tema isiklikult seda selgitust ei usu. «Minul ei ole nimetatud isikuga kokkupuuteid olnud ei arstina ega muus rollis. Kahtlen sügavalt asjaosalise ütluste ja motiivide tõesuses. Arvestades, et ründaja on tabatud ning kuivõrd ma ei näe pikemal uurimis- kui ka kohtumenetlusel minu kui ka oma lähedaste jaoks nii ajalise kulu ja emotsionaalse läbielamise tõttu mõistlikkust, olen nõus juhtumi lõpetamisega kiirmenetluse korras ja olen esitanud oma kahju hüvitamise nõude,» teatas Talving.