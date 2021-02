Kallas Merkelile: Euroopa peab kriisist väljuma ühtsema ja tugevamana

«Eesti jaoks on Saksamaa võtmepartner ja väga hea liitlane, kellega teeme mitmekülgselt koostööd,» ütles Kallas. «Euroopa riikide koostööle on COVID-19 kriis olnud proovikivi, kuid tänu kõigi riikide jõupingutustele oleme peagi kõige raskemast faasist väljumas. Saksamaa roll on selles, eriti mulluse eesistumise ajal, olnud väga suur.»

«Väga oluline on, et saaksime kriisist õiged õppetunnid ja liiguksime koos edasi ühtsemana. Peame näiteks tagama, et Schengeni viisaruum toimiks edasi. Üks piiride avamise eeldusi on ka see, et liigume kiirelt edasi vaktsineerimisega. Eesti saab sellesse omalt poolt panustada näiteks digitaalsete vaktsineerimissertifikaatide arendamisega,» ütles peaminister.

Kallas ja Merkel rääkisid veel digiarengust Euroopa Liidus ning võimalikest uutest algatustest ja kliimaneutraalsuse saavutamisest.

Välispoliitikast kõneldes ütles Kallas, et kahjuks on Venemaa näidanud, et ei ole siiras oma soovis Euroopa Liiduga suhteid parandada. Veel puudutasid valitsusjuhid koostööd Ameerika Ühendriikide uue administratsiooniga ja Euroopa Liidu suhteid Hiinaga.