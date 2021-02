Galerii ⟩ Lauluväljakule rajatav külastuskeskus viib ajarännakule

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et tänavu möödub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest ja lauluväljakule rajatav külastuskeskus pakub võimalust meenutada kõiki neid toonaseid sündmusi. «Laulupidude traditsioon on lahutamatuks osaks meie kultuurist, ajaloost ja rahvuslikust identiteedist. Kuid lisaks sellele, et Tallinna lauluväljak ja laulukaar on laulupeo sümboliks, on see paik olnud tunnistajaks ka meie lähiajaloo pöördelistele hetkedele,» sõnas Kõlvart. «Nende aastakümnetega on sirgunud juba uus põlvkond, kelle jaoks taasiseseisvumine ei ole vahetu kogemus, vaid ajalugu. Nii pakubki külastuskeskus oma ekspositsioonide ja näitustega sarnaseid emotsioone nagu laulupidu – kordumatuid hetki ajaloos.»