Varsti nime muutev Trumpi toetusrühm: USAs on ühele parteile antud vabad käed õigusriiki diskrediteerida

«President Trump ütles äärmiselt tabavalt, et äsja olime tunnistajaks USA ajaloo suurima nõiajahi järjekordsele etapile,» kommenteeris toetusrühma esimees Peeter Ernits.

«On praeguse aja kurb tõdemus, et Ühendriikides on antud ühele poliitilisele parteile vabad käed diskrediteerida õigusriiki, laimata korrakaitset, kiita heaks mässamist, vabandada välja märatsejaid ning muuta õigussüsteem poliitilise kättemaksu tööriistaks. Lisaks kiusata taga, kanda musta nimekirja, hävitada ja alandada kõiki inimesi ning nende seisukohti, kellega või millega ei nõustuta,» ütles Ernits.

«Palju asju, nende seas katset muuta õigussüsteem poliitilise kättemaksu tööriistaks, tajume kahjuks ka tänases Eestis. President Trumpi poolt esile toodud probleemid on samad ka meil. Jätkub globalismi ideoloogia jõuline elluviimine, mille käigus kapital liigub takistamatult üle piiride, piirates aga ühes sellega valitsuste võimalusi kontrollida rahvusvaheliste korporatsioonide tegevust. Ainus tee globalismist tingitud hädade leevendamiseks on tugevdada rahvusriike.»

Uue presidendi Joe Bideni ametisse vannutamise eel lubas toetusrühm muuta oma nime universaalsemaks. Seda ei ole veel aga juhtunud. Ernits tõdes Postimehele, et ajad on kiired olnud, kuid varsti nimi muudetakse. Kaalumisel on mitu varianti, kuid nendest lähemalt rääkima Ernits veel ei soostunud.