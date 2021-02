Venemaa peab Prantsusmaa küberrünnakusüüdistust absurdseks

«Venemaal pole küberkuritegevusega kunagi seost olnud, ei ole praegu ega hakka kunagi olema,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele, lisades, et vastutuse panek Moskvale on absurdne.

Prantsusmaa riiklik küberjulgeolekuamet (ANSSI) avalikustas eile, et on avastanud arvatavad Vene häkkerirünnakud , mis algasid 2017. aastal ja mõjutasid paljusid organisatsioone. Prantsuse ekspertide sõnul sarnanesid need rünnakud Vene sõjaväeluurega seotud rühmituste tegevusega.

Küberturbefirma Wavestone ekspert Gerome Billois ütles, et rünnakud meenutavad Sandwormi kasutatud meetodeid, kuid see ei garanteeri, et tegemist oli nendega. Rünnakute pikk aeg näitab, et ründajad olid äärmiselt diskreetsed, ilmselt eesmärgiga varastada infot või luurata, lisas Billois. Tema sõnul võtab rünnakute täieliku ulatuse väljaselgitamine aega.