Vanglaametnikke rünnanud mees peab kaheks aastaks tagasi vangi minema

2019. aastal, mil mees kandis Viru vanglas karistust vägivallakuritegude eest, ründas ta korduvalt temaga kokku puutunud vanglaametnikke ning tekitas neile sellega tervisekahjustusi. Samuti ähvardas kinnipeetav mitmel korral valvureid vägivallaga ning ametnikel oli alust arvata, et vabanedes võib ta ähvardused täide viia.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Liisa Nuut sõnas, et juba karistust kandev süüdistatav peab ka vangistuses viibides mõistma, et rünnakud riigi esindajate vastu on tõsised kuriteod.