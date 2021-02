Ratas: uued piirangud parandaksid olukorda paari nädalaga

«Kas tõepoolest tahame elada suures ohus haigestuda? Riskida teiste tervisega? Paista silma Euroopa kõige kehvemate näitajatega? Usun, et ei taha. Enamgi veel – eelmisel aastal kogesin, et suudame nii enda kui ka meie kõigi nimel olla valvsad, hoolivad ja vastutustundlikud,» kirjutas Ratas.

Mitmes kommentaaris on inimesed öelnud, et Eestis kehtivad piirangud on niigi ranged, siis jagas ta tabelit, mis Ratase sõnul viitab sellele, et elanikud on suutelised kontrollima viiruse levikut ilma argielu seiskamata.