Eestis on mõlemad vaktsiinidoosid saanud pea 26 000 inimest

Sel nädalal on Eestis tehtud üle 18 600 vaktsineerimise. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on praeguseks saanud 61 316 inimest ja mõlemad vaktsiinidoosid 25 831 inimest, kokku on vaktsineerimisi tehtud 87 147. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik.