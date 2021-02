Vandaalid murdsid lasnamäelaste südame

«Möödus veidi rohkem kui nädal ja lasnamäelaste poolt nii armastatud installatsioon sai vandaalide poolt kahjustatud. Kurikaelad ajasid ümber ja rikkusid metallkonstruktsiooni, mille paigaldasime Tondiloo parki sõbrapäevaks ja plaanisime selle kevadeni sinna jätta,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet. «Nüüd vaatame, kas on võimalik kõigi piirkonna elanike ja külaliste rõõmuks installatsiooni taastada ja siis uuesti paigaldada Tondiloo pargi künkale,» lisas Svet.

Lasnamäe linnaosavalitsus märgib, et linnal pole skulptuuri vastu suunatud vandalismi tõttu veel lisakulusid tekkinud, kuna see oli renditud. Valgustusettevõte peab hindama, kas skulptuuri on võimalik mõistliku hinnaga taastada. «Kui olite vandalismiakti tunnistajaks, ärge jääge ükskõikseks ja teavitage sellest kindlasti politseid või Lasnamäe linnaosavalitsust. Lõppkokkuvõttes löövad vandaalid kõigi maksumaksjate taskute pihta. Ainult ühiste jõupingutustega suudame säilitada oma linnaosa ilusa ilme,» rääkis Svet.