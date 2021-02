Paljudel kevadel koroona läbipõdenutel on antikehad jätkuvalt olemas

«Ma arvan, et need inimesed, kellel on antikehad, suure tõenäosusega haigeks nüüd selle laine käigus ei jää. Aga siin ei ole ka sajaprotsendilist garantiid. Ja mis puudutab ohutusmeetmeid, siis me kõik peame järgima neid edasi,» ütles Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane.

«Paar päeva tagasi meil oli üks töötaja, kes andis taas positiivse antikehade testi, mis tähendab seda, et tal on antikehad positiivsed olnud 11 kuud. Nii et sellega võib öelda, et osadel inimestel on see immuunsus kauakestev, aga see ei tähenda, et kõigil on kauakestev. Selle koroonaviiruse vastu tegelikult ei ole vaja väga kõrges tiitris antikehi selleks, et saada immuunsust. Peaasi, et nad olemas on,» lisas Laane.