Irja Lutsar: Taavi Aas ütles mulle, et sain teenetemärgi

«Ma olin valitsuse istungil ja korraga tuli hästi palju õnnitlussõnumeid, siis vaatasin, et inimesed õnnitlevad. Üks minister pani ka tähele ja ütles selle avalikult välja,» kirjeldas Lutsar ja lisas, et Taavi Aas katkestas Lutsari esinemise ning soovis professorile õnne.

Lutsari arvates on see tunnustus kõikidele teadusnõukoja liikmetele. «Kahjuks statuut on selline, et antakse ühele isikule, aga see on ikka kogu teadusnõukojale,» märkis ta.