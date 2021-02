Taksod on libeduse tõttu väga hõivatud

«95–99 protsenti taksodest on hõivatud. Inimesed sõidavad ka väga lühikesi otsi,» ütles Tulika Takso juhatuse esimees Anne Rebane ja lisas, et takso kohale jõudmise aeg võib osutuda tavapärasemast pikemaks. «Me saadame kliendile kõige lähemal oleva auto, aga igal pool ei pruugi olla lähedal olevat autot,» selgitas ta.

Suuremat nõudlust taksoteenuse järele kinnitas ka Bolti pressiesindaja. Selleks, et võimalikult suur hulk klientidest saaks sõiduteenust kasutada, on Bolt rakendanud hinnakordaja, mille eesmärk on aktiveerida rohkem teenusepakkujaid.