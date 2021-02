PTA: ka üks põllumajanduslind peab olema kantud registrisse

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on lindude registrisse kandmine väga oluline. «Kevadel võttis suur osa eestimaalasi endale kodudesse kanu. Paraku ei ole kõik linnupidajad aga end PRIA vastavas registris registreerinud,» selgitas Sammel. «See on vajalik selleks, et juhul kui ilmneb mõni haigus, on andmebaasi alusel võimalik taudi võimalikult varajaseks avastamiseks jõuda kõikide linnupidajateni ja kiiresti panna piir haiguse levikule,» kirjeldas Sammel põhjuseid.