GRAAFIKUD ⟩ Maardust on saamas Euroopa koroonapealinn

Kui vaadata positiivsete testide suhtarvu, ehk kui suur on positiivsete testide osakaal, on Harjumaal valdu/linnu, kus viimase nädala andmete järgi erineb pilt üle nelja ja poole korra.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno selgitusel on väga järsk ja kiire nakatumise kasvutrend just Harjumaal. «See on ka kõige suurema elanike arvuga piirkond ja tavaliselt on see ka suunanäitaja Eesti tuleviku kujundamisel,» lisas Lanno.