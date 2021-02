Presidendi kantselei: auraha otsusesse palju infot ei mahu

Presidendi pressiesindaja Taavi Linnamäe selgitas Postimehele, et riiklikud teenetemärgid antakse riigipea otsusega ning selles otsuses on ka märgitud valdkond või panus, mille eest inimest tunnustatakse. Marju Marynel Kuudi nime tagas seisab selles otsuses «laulja».

«Kõikide laureaatide puhul on kindlasti esiletõstmist palju rohkem, kui otsuses kirjas, ning ka tublisid ja tunnustamist väärivaid inimesi on kordades rohkem, kui neid teenetemärkidega igal aastal esile tõstetakse,» märkis Linnamäe.

Igal aastal on pärast otsuse allkirjastamist toimunud ka pidulik sündmus, kus teenetemärgid kavaleridele üle antakse ja ka sel aastal loodab presidendi kantselei viiruse taandudes selle väärika ürituse korraldada. Kui keegi ei saa või ei taha mingil põhjusel tulla teenetemärki vastu võtma, jääb see teenetemärk inimest ootama presidendi kantseleisse, lisas Linnamäe.

Naistelehele saadetud kirjas toob Kuut välja, et tema loominguline karjäär on siiski palju enamat, kui loetletud filmid ja ansamblid, vahendas Õhtuleht. Seetõttu teatas Kuut, et loobub aurahast.