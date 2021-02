Kaljulaid sõidab uuel nädalal töövisiidile Lätti ja Leetu

Neil päevil möödub sada aastat kolme Balti riigi omavaheliste diplomaatiliste suhete algusest ning visiidi eesmärk on omavahelise läbikäimise hoidmine ja koostöö tihendamine.

«Läti ja Leedu on ja jäävad meie asukoha ja ühise ajaloo tõttu alati meie lähimaiks sõpradeks. Me rahvad on tuhandeid aastaid siin külg külje kõrval Läänemere kallastel elanud ja omavahel läbi käinud,» rääkis presidendi välispoliitika nõunik Lauri Kuusing.