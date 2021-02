Terviseametil suur koormus: lähikontaktsete informeerimine võib jääda koroonahaige kanda

Teisipäeval teatas terviseamet, et koroonaviiruse epideemilise leviku tõttu on amet olukorras, kus positiivse testitulemuse saanud inimeste suure arvu tõttu ei ole hetkel võimalik senises mahus kaardistada nakatunute lähikontaktseid. Häireid esineb just põhja regioonis.

Tööpäev terviseameti töötajal kipub pikaks venima. «Tavapärane tööpäev on seal kindlasti kümme tundi pea kõigil. See on tavapärane koormus, mis tundub mõnes mõttes kentsakas, et veel kaks aastat tagasi inimesed mõtlesid, et tööpäev riigiametis on kaheksast viieni,» ütles Lanno.