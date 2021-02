Kallas: otsekõnelustel vaktsiinitootjatega jääb kaotajaks väikeriik

Peaminister sõnas, et ka teiste riikide juhtidele valmistab muret see, kuidas vaktsiinitootjaid survestada või aidata, et tarneid paremini teostada. «Seal on mitmed erinevad teemad, et kui on näiteks puudu mingitest toorainetest, kas Euroopa saab kuidagi kaasa aidata,» selgitas Kallas.

«Muidugi peab vaatama seda, et Euroopa toimib siin globaalses konkurentsis teiste maailma piirkondadega. Näiteks Ameerika ja ka Suurbritannia hoiavad näiteks oma riigis olevat vaktsiinide tootmist väga enda käes,» ütles Kallas ja lisas, et põhiline fookus oli ülemkogul siiski sellel, et kuidas vaktsineerimist Euroopas kiirendada.

Opositsioonierakonna juht Martin Helme rääkis eile ERRile, et tema hinnangul on vaktsiinikogused Euroopa mastaabis naeruväärselt väikesed: «Ja isegi kui see hind on natuke kallim, siis see hind, mida me maksame ühiskondlike sulgemiste ja inimeste haiglasse sattumise eest, on mõõtmatult palju kallim». Ta lisas, et ta ei näe probleemi selles, kui Eesti otsustaks iseseisvalt turult vaktsiine otsima minna ja maksaks ka selle eest rohkem.

Kallase sõnul oleks Helme võinud sellega tegeleda juba eelmise aasta kevadel. «Siis sai ka meie poolt tähelepanu juhitud sellele, et peaks olema selge vaktsineerimiskava. Minu teada oli just EKRE eelmises valitsuses see, kes täiendavate vaktsiinikoguste - ma ei tea kas nüüd just vastu oli -, igal juhul oli väga kõvasti seda valitsuses oponeerimas.»

«Praeguse seisuga on seis see, et nendel vaktsiinitootjatel ei ole lihtsalt seda toodangut ja kui hakkame üksteisest mööda ostma, siis selles võidujooksus jääb kaotajaks eelkõige väikeriik, kellel ei ole võimalust rahaliselt üle maksta suuri riike. Meie huvides on see, et sellist võidujooksu ei tekiks,» selgitas peaminister.