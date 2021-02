Haitis tapeti pärast vanglast põgenemist kurikuulus jõugujuht

Päev varem oli Joseph koos sadade teiste vangidega põgenenud kinnipidamisasutusest. Põgenemise ajal sai surma 25 inimest, kelle seas vanglaülem. Viimastel andmetel põgenes enam kui 400 vangi, kellest umbes 40 on tabatud.

Võimude hinnangul võidi massiline põgenemine korraldada just Josephi vabastamiseks.

Politsei pressiesindaja Gary Desrosiers ütles uudisteagentuurile Associated Press, et Joseph sõitis mootorratta tagaistmel läbi Artibonite piirkonnas asuva L’Estère linna, kui politsei teda kontrollpunktis märkas. Eestkõneleja kirjeldusel tõmbas Joseph välja relva ja hakkas politseinikke tulistama. Järgnenud tulevahetuses sai Joseph surma ja mootorratast juhtinud mees haavata. Viimatimainitul õnnestus minema sõita ja ta on endiselt vabaduses.