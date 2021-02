Sotside usutiib: üleüldine jumalateenistuste keelamine on kurb ja ebamõistlik

«Usutiiba kuuluvad inimesed teevad kõik selleks, et viirus taanduks. Usaldame teadusnõukoja ettepanekuid ja aktsepteerime piiranguid. Üldine avalike jumalateenistuste keelamine tundub aga ebamõistlik. Paljud maakirikud on suured ja seal on võimalik järgida varasemaid hajutamise nõudeid. Pühapäevased teenistused on eakamatele inimestele üheks väheseks võimaluseks olla osaduses kogudusega, paljud neist ei oma võimekust osaleda veebipõhistel teenistustel. Mitmetes kirikutes on paastuaeg, mille traditsiooniliseks osaks on jumalateenistused, kus vaadatakse tavapärasest rohkem enesesse. Jumalateenistustel osalemine aitab ennetada vaimse tervise probleeme ja leevendada üksildust,» ütles Usutiiva juhatuse liige Anneli Pärlin.