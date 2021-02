Kevadine pilt ⟩ Lemmikloomade väljaheited on haljasaladest teinud miiniväljad

«Haabersti ei ole selles osas erand, tasub vaid minna Õismäe tiigi äärde - pilt pärast lume sulamist on kurvavõitu,» ütles Haabersti piirkonna peainspektor Talehh Gusseinov pressiteate vahendusel.

«Muidugi, on ka tublisid koeraomanikke, kes oma lemmiku järelt koristavad ja nemad väärivad kindlasti kiidusõnu. Olen näinud ka sellist olukorda, kus üks koeraomanik on teist lemmiku järelt koristamata jätmise pärast korrale kutsunud. Loodame, et koristamise kultuur aasta-aastalt paraneb.»