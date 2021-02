Kaja Kallas: me peame end piirama, et viirus ei jääks piirama meie suve

Head Eesti inimesed! Palun jääge praegu koju. Kes saavad teha kaugtööd, tehke seda. Palun vähendage kontakte. Palun hoidke teistest inimestest eemale. Sest viiruse levik Eestis on ulatuslik ja me peame koos saama selle nakatumiskõvera peatatud. Seda ei saa teha valitsus üksi, sest viirust levitavad ikkagi inimesed ja ainult meie ise saame viiruse leviku peatada.

Sel nädalal hakkavad kehtima uued piirangud. Mõned ütlevad, et need on liiga karmid, teised jälle, et liiga leebed. Ükskõik kui karmid on piirangud, kui inimesed neid ei järgi, siis need ei tööta. Seda oleme näinud ka teistes Euroopa riikides. Jah, alati on võimalik panna rohkem politseipatrulle järelvalvega tegelema, aga kas me tõesti tahame, et politsei kurjategijate jälitamise asemel tegeleb sellega, et vaadata, kas inimeste vahe on ikka kaks meetrit? Miks me ise seda teha ei või?

Selle viiruse häda on selles, et piirama peavad end noored inimesed selleks, et säästa vanemaid inimesi. Noored inimesed näevad enda ümber haigestumist, aga see on üldiselt väga kerge. Päevake või paar palavikku, peavalu, aga juba on noor inimene tagasi rivis. Seetõttu levibki noorte seas arvamus, et piiranguid pole vaja ning neist pole vaja kinni pidada, sest haigus on kergem kui gripp. Nad ei näe neid inimesi, kes vajavad haiglaravi ja kes põevad seda haigust väga raskelt. Lisaks on kõigil piirangutest ja haigusest väsimus ja frustratsioon, mis omakorda suurendab trotsi reegleid järgida.

Minu soov on, et Eesti püsiks kogu koroonaviiruse leviku vältel võimalikult avatuna. Eesti on püsinud võrreldes teiste riikidega üsna avatud. Meil pole komandanditundi, lahti on olnud kohvikud, poed, kinod ja teatrid. Me oleme suutnud olla pikka aega hoolsad, kuid nüüd kui viiruse taandumine ei ole enam kaugel, oleme end lõdvaks lasknud.

Me kõik oleme kuulnud liiga palju lugusid sellest, kuidas poodides, üritustel, mängutubades, meelelahutusasutustes ja spaades lüüakse kehtivatele piirangutele käega. Liigi tihti ei jälgi kliendid ja külastajad koroonareegleid ning nende täitmist ei nõua ka need, kelle töötasu või ettevõtte tulu sõltub ühiskonna avatuna hoidmisest. Eelnev pole mingi tunnetuslik üldistus, vaid seda kinnitab püstloodis üles roniv COVID-19 viiruse levik. Koroonaviirus levib kõikjal ja üle kolmandiku inimestest ei oska öelda, kus nad nakatusid. Sellest lähtuvalt otsustasime, et suurendame kontrolli piirangute täitmise üle ja rikkumistele peavad järgnema trahvid.