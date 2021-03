Algas Arvamusfestivali ideekorje

Alates 1. märtsist on kõigil huvilistel kaks nädalat aega, et esitatav idee läbi mõelda ning täita ideekorje ankeet festivali kodulehel.

Ideekorjesse esitatud mõtteid hindab Arvamusfestivali korraldusmeeskond. «Et programm tuleks võimalikult hea, küsime rohkem infot, kui arutelu võimalikku pealkirja. Ootame, et esitajad oleksid mõelnud vormile, kõnelejatele, kes aitaksid tõstatatud teemat mitmest vaatenurgast avada, ja sellele, et arutelu oleks külastajate jaoks huvitav, uudne ja kaasav,» selgitas Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. «Nagu ikka, ootame ideekorjesse tasakaalustatud ideid igast eluvaldkonnast, kõigilt esitajatelt.»

Märtsi lõpuks on selged need ideed, millega esitajad ning Arvamusfestivali meeskond tööle hakkavad, et juulikuu alguses programm välja kuulutada.