Politsei ja pääste keelasid jääle mineku

Alates tänasest, kolmapäevast ei ole Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal lubatud minna merejääle ei jalgsi ega mootorsõidukitega.

Kevadised ilmad on muutnud Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal jääolud ebastabiilseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks pole neis maakondades enam lubatud merejääle minna.

Lääne prefektuuri piirivalve välijuht Janek Pinta sõnul on saarte ja mandri vaheline merejää hakanud tuulte mõjul liikuma ning on lagunemas. Saare- ja Hiiumaa lääneosa ja veel mitmed lahesopid on aga täiesti jäävabad.

«Haapsalus ja Läänemaal on rannikuala küll veel jääkatte all, kuid kaldaäärne jää on lahti ning intensiivse päikese tõttu on see nõrk ega kanna enam inimest,» selgitas Pinta.

Pinta sõnul võib kevadine merejää lagunemise protsess kesta küllalt pikalt ning jääolud olla petlikud. „Näiliselt võib jää tunduda ühtlane, aga kevadise sooja tõttu on jää koostis vesine ja habras ning sellele minek ohtlik,» lisas Pinta.

Tänasest on Pihkva ja Lämmijärvele sõidukitega minek keelatud

Jää kandevõime vähenemise tõttu on keelatud alates tänasest, 3. märtsist minna sõidukitega nii Pihkva kui Lämmijärvele.

Piirivalvurite jääluure näitas, et viimaste päevadel on Pihkva ja Lämmijärvel jää kandevõime märgatavalt vähenenud. Nii keelatakse kalastajate ohutuse tagamiseks alates 3. märtsist nendele järvedele sõidukitega minek. Jalgsi nende järvede jääle väljumine on lubatud.

Ühtlasi on tänasest keelatud väljumine Lämmijärve jääle Naha oja ja Pihuste küla vahelisel alal nii jalgsi kui maastikusõidukitega, kuivõrd seal on juba lahtist vett.

Jätkuvalt on jalgsi lubatud minna ka Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jääle ning maastikusõidukil veel ka Peipsi järve jääle.

«Jääolud muutuvad praegusel ajal soojema temperatuuri toel iga tunniga. Soovitame kõigil enne jääle minekut PPA koduleheküljel kurssi viia kehtivate piirangute ja kaardil märgitud ohtlike kohtadega. Nii saate planeerida jääl liikudes ohutu teekonna ning kindlustada selle, et jõuate õhtuks kalasaagiga turvaliselt tagasi koduste juurde,» sõnas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

Veekogul hätta sattudes tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Siseveekogude jääle minek on tänasest keelatud kõigis Lääne regiooni maakondades

Alates tänasest kehtib Lääne päästekeskuse haldusalas asuvates maakondades siseveekogude jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi. Keeldu rakendatakse Pärnu-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Järva- ja Raplamaal.

«Kevadine rabe jää ning järjest suurenenud veeõnnetuste väljakutsete arv näitab, et jääl viibimine ei ole enam ohutu. Ka päästjad, kes käivad jää paksust mõõtmas nendivad, et jääolud muutuvad halvemaks iga tunniga,» ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein. «Kui hommikul olekski võimalik veel jääle kalale minna, siis kevadine päike muudab tagasituleku juba ohtlikuks, kuna kalda ääred on lahti sulanud,» nentis Voltein.

Päästjad teostavad lähinädalatel kontrolli jääle mineku keelu järgimise osas ning annavad vajadusel inimestele korralduse ohtlikult jäält lahkumiseks.

«Inimesed ei kipu teadvustama riske, mis kaasnevad jääle minekuga. Sageli satuvad õhukesel jääl ohtlikesse olukordadesse just kirglikud kalamehed, kes hoolimata juba peaaegu olematule jääle ikkagi kalastama kipuvad,» ütles Voltein.

Jääaluse vee temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.

«Meeles tuleb pidada, et ohutus algab igaühest endast ja selle aluseks on ettevaatlik käitumine,» lisas Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja. Inimeste suhtes, kes lähevad jääle keelust hoolimata, saab algatada väärteomenetluse.