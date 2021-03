Tallinna linnapea soovib eriolukorra väljakuulutamist

«Me ei saa praegu lähtuda vaid hetkeolukorrast, vaid peame mõtlema ka selle peale, mis ootab ees paari nädala või kuu aja pärast. Praegune dünaamika näitab selgelt, et meid ootab olukorra halvenemine. Tekib küsimus, mida me ootame. Kas me hakkame igal nädalal vastu võtma uusi piiranguid lähtuvalt olukorra halvenemisest, või tunnistame juba praegu, et tuleb kehtestada eriolukord,» ütles Kõlvart.