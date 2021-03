Tallinn jagab maske ühissõidukites ja kortermajade postkastide kaudu

«Me teavitame inimesi, et majas on koroonaoht ja et nad peavad olema ettevaatlikud, kui nad kasutavad lifti, kui nad avavad uksi. Nad saavad infovoldiku ja saavad postkasti ka maski,» rääkis Kõlvart.

«See on pigem teavituskampaania kui maskide jagamine. Selliseid maju on palju, kus seda tehakse. Veel eelmisel nädalal oli selliste majade arv mitu korda väiksem kui täna. Kui saame terviseametilt uut infot, siis kõigepealt teavitamine ja maskide jagamine ning ka desovahendid korteriühistutele. Kui majas on koroonakolle, siis lähevad sinna kõik need vahendid,» ütles Kõlvart.