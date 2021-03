ITKs suri vaktsiini saanud mees. Uuritakse seost

«Praegu pole piisavalt andmeid, et on seos vaktsiiniga,» nentis Uusküla. Teadaolevalt tekkisid pärast kaitseüsti mehel peavalu ja palavik, mis on sagedased kõrvaltoimed. Valuvaigistit võtnud mehel tekkis 10 päeva hiljem tõsisem terviserike, misjärel viidi ta haiglasse. Täna kella 12 paiku teatati mehe surmast.