Peaminister: kui olukord ei parane, siis võtame kasutusele kõik meetmed

Uute nakkusnäitajate valguses ütles peaminister, et lahingut viirusega ei ole me veel kaotanud ning et lahingu tulemus sõltub meist kõigist. Küll aga ei näinud Kallase sõnul niivõrd suurt tõusu keegi ette ning olukord on hull. «On vaja pingutada, et tasakaal tagasi saada,» rääkis Kallas.

Veel nentis Kallas, et positiivne on see, et 2/3 inimestest, kel on võimalik teha kaugtööd, teevad seda. Paljud nakkuskolded on tema sõnul just töökohtades ning vastutus lasub tööandjatel: «Valitsus ei saa minna töökohtadesse ja öelda, et sina tööta kodus».

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles eile, et on välja tuleks kuulutada eriolukord. Peaministri hinnangul võiks linnapea eriolukorra nõudmise asemel - mida juriidiliselt ei ole vaja - aidata nendes kohtades, millest ka kasu oleks.

«Erioukorda ei ole vaja kehtestada lihtsalt eriolukorra pärast. Eriolukorda kevadel oli vaja selleks, et piiranguid jõustada, sest valitsusel puudus selline tööriist. Pärast seda muudeti seadust, et kõiki korraldusi saaks valitsus anda ka eriolukorda kehtestamata,» ütles Kallas, selgitades, et meil on hädaolukorra seadus ja hetkel olemegi hädaolukorras, mida ei ole vaja välja kuulutada.

«Aga mida ma tahaksin öelda Tallinna linnapeale, keda ma olen mitu nädalat järjest palunud teha kahte asja: et oleks suurem kontroll ühistranspordis ja tema, kui autoriteet just muukeelse elanikkonna silmis, et ta ütleks oma pöördumistes, kui teile tehakse ettepanek vaktsineerida, palun tehke seda. Kandke maski, hoidke distantsi,» ütles peaminister.

Kas Eestis tuleks liikumispiiranguteks valmis olla? «Kui olukord ei parane, siis tuleb olla valmis selleks, et me võtame kasutusele kõik meetmed, mis üldse on võimalikud.» Kallas lisas, et täna on piirangud leebemad kui varem, küll aga on inimeste käitumine muutunud. Ta selgitas, et kuigi restoranid eelmisel aastal kinni ei olnud, siis inimesed nendesse ei kippunud.

Ka Riina Sikkut nentis eile, et tema hinnangul teeb valitsus liiga vähe ning neil puudub plaan. «Teadusnõukoja soovitusi ei ole kunagi otseselt rakendatud. Lihtsalt sel põhjusel, et osad asjad vajavad juriidilisse keelde ka tõlkimist.»