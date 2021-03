Mölder: süüdistada Tanel Kiike saamatuses on lihtsalt mage

Mölder nentis, et aasta alguses avaldatud Kantar Emori uuringust selgus, et Tanel Kiik on usaldusväärseim poliitik Eestis. «See on Eesti inimeste hinnang. Samas tabelis kajastub ka Martin Helme nimi, kuid selleks tuleb pilk suunata 18. reale,» möönis Mölder.

«Küll on Martin Helme hõivanud kõrge koha sama uuringu ühes teises tabelis. Nimelt saavutas EKRE kolmikvõidu mitteusaldusväärsete poliitikute pingereas, järjestus on järgmine: Mart Helme, Martin Helme ja Jaak Madison. Mida see näitab? See on karm, ent aus hinnang EKRE juhtivpoliitikute tööle - rahvas ei usalda teid,» ütles Mölder.

Ta lisas, et Kiige tööd on tunnustanud eksperdid nii Eestis kui ka välismaal. «Tartu Ülikooli senat autasustas Tanelit Skytte medaliga kaaluka panuse eest tõenduspõhise riigivalitsemise edendamisel Eestis ja teadlaste kaasamisel eriolukorra juhtimisse.»

«Balti Assamblee medali pälvis Tanel pühendumise ning teaduspõhise lähenemisviisi eest teravate tervishoiu- ja sotsiaalküsimuste lahendamisel ning suutmise eest tulla toime viimaste aastakümnete suurima tervishoiukriisiga. Eesti Perearstide Selts andis Tanelile ülima tunnustuse - Mesilasemärgi,» loetles Mölder.