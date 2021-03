GALERII ⟩ President Kaljulaid käis töövisiidil Madriidis

President Kaljulaid tänas Hispaania kuningas Felipe VI nende panuse eest meie piirkonna julgeolekusse. «Mitmetel varasematel aastatel oleme Ämaris kuulnud Hispaania hävitajate õhkutõusmise häält ja nad on alati siia uuesti oodatud. Niisamuti on meie jaoks oluline Hispaania panustamine NATO lahingruppi oma kohaloluga Leedus. NATO on kõige tugevam siis, kui me alliansi igas nurgas tunneme huvi ja ka mõistame neid ohte, mis meie liitlastele kõige lähemal ja olulisemad on,» sõnas president Kaljulaid pärast kohtumist.