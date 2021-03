Ravimiamet soovitab trombiohuga inimestele AstraZeneca vaktsiini esialgu mitte süstida

«Iga patsiendi perearst teab seda oma patsientide kohta kindlasti. Kui otsustatakse inimene vaktsineerima kutsuda, saab vaadata tema tervise infosüsteemi, mida niikuinii tuleks teha. Siis on näha, millised on tema kaasuvad haigused, kas on olnud süvaveenide tromboosi varasemalt vms,» ütles Uusküla.

«Me võtame kõigi arstidega, kes vaktsineerimist läbi viivad, ühendust ja jagame nendega informatsiooni,» lausus Uusküla ja lisas, et amet soovitab seda edasi lükata seniks, kuni on rohkem informatsiooni, kui Euroopa Ravimiamet on need andmed üle hinnanud ja vorminud oma arvamuse.

Taani tervishoiuamet teatas täna AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise ajutisest peatamisest ettevaatusabinõuna pärast seda, kui mõnel patsiendil tekkis pärast kaitsesüsti saamist tromb.

Tervishoiuameti sõnul on teateid tõsiste trombi tekkimise juhtumitest inimestel, kes on saanud AstraZeneca vaktsiini. Samas lisati, et praeguse seisuga ei ole kindlaks tehtud, et vaktsiini ja vereklompide vahel on seos ning tõendid viitavad vaktsiini turvalisuse poole.

«Me oleme Taani ajaloo suurima vaktsineerimiskampaania keskel,» ütles tervishoiuminister Søren Brostrøm ja lisas: «Praegu on meil vaja kasutada kõiki vaktsiine mida saame. Seetõttu on ühe tootja vaktsiini pausile panemine väga raske otsus.»

Samal ajal on oluline ministri sõnul kiirelt ja kohe reageerida võimalikele tõsistele kõrvalmõjudele. Hetkel ei ole täpsustatud, kui mitmel inimesel tromb tekkis. Taanis on AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineeritud rohkem kui 142 000 inimest.

Partiide peatamine on tavapraktika ja seda tehakse ettevaatusabinõuna kõigis Euroopa Liidu riikides juhul, kui mõnes riigis võib olla kahtlus seoses ravimi kvaliteediga.