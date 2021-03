OTSE ⟩ ÜRO Julgeolekunõukogu arutab Eesti eestvedamisel olukorda Krimmis

Istungi peakõneleja on ÜRO abipeasekretär ja inimõiguste kõrge voliniku New Yorgi esinduse juht Ilze Brands Kehris. Veel võtavad sõna USA Potomaci Fondi president ja sõltumatu vaatleja dr Phillip Karber ning Krimmi inimõiguste rikkumistele keskenduva Ukraina kodanikuühenduse Media Initiative on Human Rights koordinaator Maria Tomak. Lisaks annab kohapealse tunnetuse ajakirjanik Ukrainast.