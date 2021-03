Küsitlus: välismaal elavad eestlased tahavad osaleda Eesti arengus

Küsitlusel hindas valdav osa vastajatest, et Eesti hea käekäik on väga oluline, seda hinnati teiste ankeedi väidetega võrreldes kõige kõrgemalt. Seejuures oli Eesti hea käekäigu hindamisel läbivaks jooneks mure Eesti ühiskonna viimaste aastate arengute pärast. Ka Eesti identiteedi säilitamise ning kodumaaga ühenduses olemise vajadust ning eesti kultuuri ja keele rolli hinnati kõrgelt.

Eesti identiteediga suhestuvad välismaal elavad eestlased suuresti emakeele abil. Ka võõrsil sündinud noorema põlvkonna eestlased identifitseerivad end eesti kultuuri ja päritolu kaudu. Seejuures tõdesid küsitlusele vastanud, et just võõrsil elades mõistetakse teravamalt emakeele ja kultuuri väärtust.

Seejuures oli läbiv arvamus, et võimalused välismaal eesti keele õppimiseks on kesised, puudub info keeleõppe võimaluste kohta või siis ei peeta olemasolevaid õppevahendeid piisavaks, kaasaegseks või kasutajasõbralikuks.

Välismaal elavad eestlased ootavad, et saatkonnad hoiaksid neid oma tegevustega kursis. Samuti on neil nii valmidus kui ka huvi lüüa kaasa saatkondade korraldatud ettevõtmistel, mis on seotud Eesti tutvustamisega.

«Peame väga oluliseks, et eestlased üle maailma tunneksid, et nad on Eestile tähtsad, siia tagasi oodatud ning et neil endil oleks tahe anda oma osa meie arengusse ja tulevikku,» ütles Liimets. «Selle saavutame pideva sisuka suhtluse ja partnerluse kaudu välismaal elavate eestlastega. Seetõttu astubki välisministeerium samme, et välismaal elavatele eestlastele suunatud tegevused oleksid tõepoolest mõtestatud ja kõigile neile päriselt vajalikud.»