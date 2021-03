Reitingud: EKRE jätkab tõusulainel

Uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,9 protsenti ja Keskerakonda 19,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimaste tulemuste põhjal on peatunud Reformierakonna kaheksa nädalat kestnud tõus. Teisel kohal oleva EKRE toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Suurima muutuse tegi nädalaga Keskerakond, kelle toetus kasvas 1,8 protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 11,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kuue protsendiga ning Isamaa 5,3 protsendiga.

Eesti 200 toetus on langenud 10 nädalat järjest ning ühegi erakonna toetus pole alates 2019. aasta algusest nii pikalt languses olnud. Alates selle aasta algusest on Eesti 200 kaotanud 5,4 protsendi oma toetusest. SDE toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 54,1 protsenti ja opositsioonierakondi 31,2 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul on näha, et vähemalt hetkeks on peatunud Reformierakonna toetuse kasv ja Keskerakonna toetuse langus. «Kuigi üldiselt saab öelda, et peaministrikoha kaotamine ja Porto Franco korruptsiooniskandaal ei mõjunud Keskerakonna toetusele hästi, on praeguseks näha, et see mõju ei olnud terves valijaskonnas ühtlane. Alates Kaja Kallase valitsuse ametisse astumisest on Keskerakond oma positsiooni venekeelsete valijate hulgas parandanud. Keskerakonna toetuse langus on aset leidnud aga just eesti keelt kõnelevate valijate seas,» märkis Mölder.

Mis puudutab Eesti 200 toetust, siis selle languse taga on Mölderi sõnul muuhulgas näha eelistuste suuremat diferentseerumist teatud valijagruppides. «Eesti 200 toetus on püsinud või on langus olnud väiksem alla 50 aastaste ning teatud määral ka jõukamate valijate seas. Inimesed, kelle eelistused ei olnud nii tugevalt Eesti 200 kasuks, vanemad ja vaesemad valijad, on muutunud poliitilises olukorras nende selja tagant ära liikunud. Seega on hetkel paremini näha, kes on Eesti 200 tuumiktoetajad,» ütles Mölder.