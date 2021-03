Surma põhjuste statistikas on Eestis kolmandal kohal koroonasurmad

Aasta esimese kaheksa nädalaga suri 3398 inimest. Kõige rohkem on lahkunud neid, kelle vanus on üle 80 aasta. Neid oli rohkem kui 1700. Üle 1000 oli vanuses 65 kuni 79. Nooremaid oli alla 500. Aasta alguses on surnud 600 inimest rohkem kui mullu samal ajal, kirjutab ERR.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhi Arkadi Popovi sõnul annav Eestis tuvastatud liigsuremus inimestele olulist infot ja olulist sõnumit, et asjad on korrast ära.

«Meedikud rääkisid sellest juba paari kuu jooksul, et meil alates novembri keskperioodist hakkas suremus Eestis kasvama. Täna me oleme jõudnud sinna, kus see on ametlikult konstateeritud. See on tõsine sõnum,» lausus Popov.