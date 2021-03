Mario Kadastik asub tööle Liina Kersna nõunikuna

Minister Kersna märkis, et Mario Kadastik on tunnustatud teadlane, kes on panustanud teadusvaldkonna arengusse eri positsioonidel. «Seetõttu ei vaja ta sisseelamisaega,» ütles Kersna ja lisas, et teadusvaldkonnas on mitu aktuaalset teemat, mis vajavad lahendusi. «Näiteks uue perioodi struktuurivahendite kasutamine, uute halduslepingute sõlmimine ülikoolidega ning koostöö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et innustada ka erasektorit teadus- ja arendustegevusse investeerima.»