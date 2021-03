Video ja Blogi ⟩ Kallas: aprilli keskpaigaks seatud eesmärk ei kipu täituma

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et nakatumiskordaja on 1,05 ehk endiselt üle ühe. Ta tõdes, et nakatunutest satub haiglasse umbes seitse protsenti, seega koormus meditsiinisüsteemine ei hakka niipea vähenema.