Priit Sibul: näri muru, Kaja Kallas!

Kirjade ja märkide lisamine Facebookis oma profiilipildi raamina on saanud üpris tavaliseks nähtuseks. Sageli raamib sotsiaalmeedias mõne ühiskonnaelus aktiivse inimese näopilti kõnekas loosung.

Ühelt poolt on see oma sõnumi jõulisema edastamise, teisalt grupikuuluvuse loomise vahend, sest seda raami saavad hõlpsasti kasutada ka teised, kes üleskutse algatajaga nõustuvad. Seda võtet on kasutanud nii poliitikud, teadlased kui ka koroonaviiruse eitajad – igaüks vastavalt oma maailmapildile.

Isamaa erakonna liige Priit Sibul algatas täna oma «pildiraamikampaania». Nimelt postitas ta oma profiilipildi raamiks särava rohelise muru, millele kirjutas: «Minu suvi ära ei jää. Näri muru, Kaja Kallas!». Paraku oli Sibul mõni aeg hiljem sunnitud oma sõnumit korrigeerima.

«Ma kampaaniaks seda ei nimetaks. See on reaktsioon peaministri ähvardusele või ebaõnnestunud väljaütlemisele. Kampaania tundub kuidagi palju suursugusem. See on lihtsalt reaktsioon peaministri väljaütlemisele,» ütles Sibul.

Priit Sibula algne postitus. FOTO: Kuvatõmmis

«See on väljendusviis, et ma ei aktsepteeri tema väljaütlemist ja pole sellega nõus. See on mittenõustumise väljendamine. Mitte kõige viisakam väljendusviis ütlemaks, et ma pole nõus. Umbes nagu sõida seenele,» põhjendas Sibul oma sõnavalikut.

Umbes tunnike pärast postitamist oli loosung aga kadunud nii Sibula sotsiaalmeediakontolt kui ka selle üleskutsega kiirelt kaasa läinud partei kommunikatsioonijuhi Karl Sander Kase profiililt.

«Inimesed kirjutasid ja ütlesid, et see pole kohane ja selge ja sellepärast vahetasin välja. Mul polnud mingit probleemi see ümber sõnastada. Ma ei teinud vigade parandust, vaid sõnastasin selle vastavalt reaktsioonidele paremaks ja arusaadavamaks,» põhjendas Sibul. Tema sõnul ükski erakonna juhtivpoliitik talle selleks soovitust ega suunist ei andnud. «Aga näiteks hea sõber Triin Lumi soovitas muuta,» ütles Sibul.

Uueks sõnumiks sai: «Minu suvi ei jää ära. Kaja Kallas aastaaegu ei juhi!»

Priit Sibula ümbersõnastatud postitus. FOTO: Kuvatõmmis

Sibul kinnitas, et tema mõte ei olnud luua eeldust, justkui arvaks Kaja Kallas enesel loodusseadustest ja aastaaegadest ülekäivat võimu olevat. Niisamuti polnud ta eesmärk kedagi solvata, vaid lihtsalt väljendada seda, et inimesed teeksid kõik endast oleneva, et nakatumisnäitajad väheneksid ning piiranguid saaks suveks langetada.

«Igaüks peab tegema endast oleneva: peaminister oma ja inimesed oma osa. Kui poliitikud jätavad õigusliku poole segaseks ja selgitamata, siis pole mõtet ühiskonda hurjutada,» selgitas Sibul.

Tema sõnul sündis see algatus peaminister Kaja Kallase üleeilsest sotsiaalmeediasse tehtud postitusest, kus Kallas teatas, et «piirangute järgimine pole veel paljude eestimaalaste südameasi», «on viimane aeg ennast kokku võtta» ja «kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku».

Sibul tõlgendab seda ähvarduse ning hurjutamisena. «Tema sõnum ei jäänud ebaselgeks, aga ma ei saa aru, et mida me sellega saavutame, kui me märtsi lõpus ütleme, et kui vastavalt ei käitu, siis suve ei tule. Tuleb hoopis selgitada, mida teha tuleb,» ütles opositsioonierakonna poliitik.

«Ma pole näinud ühtegi reklaami, kuidas maski kanda – ma näen ainult kritiseerimist, et käitutakse valesti. Minu arvates peaks peaminister palju rohkem otsuseid ja olukorda selgitama. Ja see hõigatus, et kui me ei käitu korrektselt, siis jääb Eesti suveks lukku - ma arvan, et see polnud vajalik. See oli ka minu visuaali mõte,» ütles Sibul.