VIDEO ⟩ Eestisse jõudis rekordkogus AstraZeneca vaktsiini

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et need perearstikeskused, kes ei ole digiregistratuuriga liitunud, kutsuvad endiselt oma patsiente vaktsineerima telefoni teel. Need aga, kes on digiregistratuuriga liitunud, sealhulgas haiglad ning eratervishoiuteenuse osutajad, avavad oma vabad vaktsineerimisajad e-keskkonnas. Raviasutustel on lisaks veel ka telefoninumbrid, mille kaudu saab vaktsineerimisaegu broneerida.