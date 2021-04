Vana Baskini Teater sai kultuuriministeeriumi üle osalise võidu

Vana Baskini Teater annab etendusi kõikjal üle Eesti. Suuremas osas antakse etendusi nendes piirkondades, kus puudub alaline kutselise etendusasutuse tegevus. Sealhulgas on komisjon 2019. aastal leidnud, et teatri roll teatrikogemuse pakkujana eri Eestimaa paikades on väga kõrge.

«Kohtule ei ole arusaadav, kuidas on Vana Baskini Teatril võimalik regionaalses tähenduses oma tegevust veel parendada või mis on võrreldes 2019. aastaga halvenenud,» märgiti otsuses.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et kultuuriministeeriumi mullu oktoobri alguses tehtud otsused on kaalumisvigade tõttu õigusvastased ja tuleb tühistada. Otsuste tühistamise tõttu tuleb kultuuriministeeriumil teatri taotlus uuesti läbi vaadata. Samuti tuleb teatri taotlus asetada mõttelisse pingeritta teiste teatritega, kelle taotluseid samas voorus lahendati ja selgitada, kuhu Vana Baskini Teater selles osas asetub, sealhulgas kui Vana Baskini Teatriga võrreldes madalamate tasemega teatritele toetus väljastati.

Lisaks tõi kohus välja, et iga kohtuotsusega kitseneb ministeriumi kaalumisruum. «Kui vastustaja ehk ministeerium jätab taotluse uuesti rahuldamata ja teater esitab sellele kaebuse, ei ole välistatud, et kohus võib leida, et vastustaja kaalumisruum on sedavõrd vähenenud, et võimalik on vaid üks õiguspärane lahendus, ning kohustab vastustajat kaebajale toetust andma,» selgitas kohus.