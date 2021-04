Kaja Kallas: palun kõigilt, kes vaktsiinisüsti ootavad, veel natuke kannatust

«Tänane päev vaktsineerimiskeskustes on näidanud, kui suur on meie inimeste soov end vaktsineerida ning mõistan seda soovi,» kirjutas peaminister sotsiaalmeedias.

«Paraku, nagu teada, on vaktsiine praegu piiratud hulgal ning meditsiinisüsteemi vastupidamiseks on oluline, et esmajärjekorras saaksid vaktsineeritud meie eakamad ja riskirühmad,» rõhutas Kallas.