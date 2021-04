Eesti jääb eakate vaktsineerimises Euroopa tempost maha

Eestis oli vaktsineeritud 19 protsenti elanikkonnast, Soomes peaaegu sama palju ehk 18,8 protsenti. Läti elanikkonnast on samal ajal vaktsineeritud 6,7 protsenti. Kõige vähem on vaktsineerituid Bulgaarias.

Vanuserühmiti on andmeid vaid 23 Euroopa Liidu riigi kohta. Neis on üle 80-aastasi esimese doosiga vaktsineeritud keskmiselt 56,7 protsenti. Kõige enam ehk peaaegu kõik üle 80-aastased on vaktsineeritud Maltal, Iirimaal ja Rootsis. Eesti jääb keskmisele tasemele alla, olles 43,4 protsendiga 18. kohal.