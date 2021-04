Haaberstis jagatakse pensionäridele maske

Pensionäridele on ette nähtud üks karp, milles on 50 meditsiinilist maski. Maske jagatakse Haabersti linnaosavalitsuses esmaspäevast reedeni tööpäeva jooksul ning nendele on võimalik järele tulla kuni 30. aprillini. Staatuse tuvastamiseks tuleb ette näidata pensionitunnistus.