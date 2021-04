KAART ⟩ Lasnamäel Võidujooksu tänaval algab 1,4 miljoni eurone remont

Teeremondi ajal kehtestatakse tänaval ajutine liikluskorraldus, millega on kohalikele elanikele juurdepääs tagatud. Liiklejatel palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Linna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel tehtavate tööde eesmärk on luua jalakäijatele ja jalgratturitele ohutumad liikumisvõimalused, rajada puuduvad kõnniteed ja rekonstrueerida olemasolev sõidutee. Samuti on kavas korrigeerida liikluskorraldust ja korrastada haljastust.

Töödega rajatakse 780 meetri pikkuses lõigus 5,5 meetri laiune äärekividega piiritletud asfaltkattega sõidutee. Sõidutee külgedele rajatakse pikiparkimiskohad 54 sõiduautole ning kolmele reisibussile jalgpallistaadioni teenindamiseks. Tänava mõlemale küljele rajatakse 3–3,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mille ääres on pinkide ja prügikastidega puhkekohad. Tänavale istutatakse 65 viirpuud ning ligi 2000 põõsasistikut.

Lisaks tee-ehitusele on kavas tänavale rajada sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse Tallinna Vee kaasfinantseerimisel veetorustik. Tänav saab LED-tänavavalgustuse ning ülekäigurajad erivalgustuse. Ülekäiguradadele paigaldatakse mummulised braikivid, mis aitavad vaegnägijatel paremini orienteeruda. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ja tõstetud ristmikud.

Ehituse kogumaksumus on 1,4 miljonit eurot, millest ligi 25 000 euroga kaasfinantseerib torustike korrastamist Tallinna Vesi. Ehituse lõpptähtaeg on septembris, ehitajaks on Viaston Infra ja projeerijaks Keskkonnaprojekt.