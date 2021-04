Jüri Ratase vaktsineerimine lükkus edasi

Ratas pidi täna kell 11.40 saama Ida-Tallinna keskhaiglas esimese vaktsiinidoosi. «Lükkub edasi,» lausus Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik Postimehele.

Ratase sõnul on kaks põhjust, miks ta otsustas täna vaktsineerima mitte minna. «Kui järg jõuab minu vanusegrupini, siis see on vajalik signaal – arvestades kui palju on vaktsineerimisega segadust,» ütles Ratas, kes on 42-aastane.

Ratas lisas, et teiseks pidas ta nõu ka oma perearstiga ning seejärel otsustaski, et kui vaktsineerimine jõuab tema vanuserühma, siis läheb ta kindlasti süsti saama. Veel pühapäeval kirjutas Ratas oma Facebooki kontol, et kavatseb kasutada talle kui riigikogu liikmele pakutud võimalust teha koroonaviiruse vastane kaitsesüst.

Ida-Tallinna Keskhaigla pressiesindaja Inge Suder ütles, et riigikogulaste vaktsineerimine käib juba teist päeva. «Kõik need saadikud, kes on soovi avaldanud,» täpsustas ta.