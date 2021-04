Värskes Arteris ⟩ Süveneme süvariiki

Eesti eelmist peaprokuröri Lavly Perlingut süüdistati korduvalt kuulumises süvariiki. Arter võtab luubi alla mis see süvariik on? Lahkame ka seda, miks meile pole vaja vihakõneseadust ning kas seksuaalse ahistamise juhtumeid käsitletakse liiga lahtise käega. Tagatipuks teeb Perling süvariiki kuulumise kohta üllatava avalduse.

Lavly Perling Austraalia lambakoera Emmaga. «Ükskõik kui raske päev on, siis temaga poolteist tundi jalutamist – ja jälle lähevad kõik asjad paika,» ütleb Perling. FOTO: Sander Ilvest

Citroen C4 muudab autosõidu sama mugavaks nagu istuksid pehmel lendaval vaibal. Mis tunne see on? Varsti saad lugeda. FOTO: Eero Vabamägi

Räägitakse, et lendava vaibaga olevat väga mugav sõita. Kui lendavat vaipa parasjagu käepärast pole võib proovida uut Citroën C4. See auto lihtsalt keeldub olemast mingilgi viisil sportlik! Kuid temaga on mugav, väga mugav.