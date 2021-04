Tsahkna: vaktsineerimisest loobunud Ratas lõi Kiigele noa selga

«Jüri Ratas lõi täna noa selga oma valitsuspartnerile, valitsusele ja kõige rohkem Tanel Kiigele. Kommunikatiivselt oli see väga raske ja karm sõnul inimestele, kogu vaktsineerimisprotsessile. Kui riigikogu teine mees, kes näeb välja terve nagu purikas, ütleb, et tema ei vaktsineeri – ma arvan, et sellel on väga suured tagajärjed,» leidis Tsahkna.