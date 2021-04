Austraalia süüdistab aeglases vaktsineerimises EL-i piiranguid

Scott Morrisoni sõnul on vaktsiininappus ja Euroopa Komisjoni kehtestatud range ekspordikontroll viinud olukorrani, kus Austraalia on saanud vaid 700 000 doosi AstraZeneca vaktsiini. Kokku telliti seda 3,8 miljonit doosi.

Morrisoni valitsust on kiidetud Austraalia koroonaviiruse puhangu eduka ohjeldamise eest, kuid riigi vaktsineerimiskava on toppama jäänud.

«3,1 miljonit vaktsiini ei jõudnud Austraaliasse, see on on lihtne fakt,» ütles Morrison pressikonverentsil.