Riik sai valmis kiire internetiühenduse plaani

Aastatel 2021 kuni 2027 on valitsus otsustanud toetada püsiühenduste rajamist turutõrkepiirkondades kokku 69,29 miljoni euroga, millest 24,29 miljonit eurot tuleb EL-i taasterahastust ja 45 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengufondist.

«Kui eeldada ühele aadressile liitumise võimaluse loomise eest maksimaalseks toetuse suuruseks 3000 eurot, nagu ta varasemate toetusmeetmete puhul on olnud, siis oleks võimalik selle 69 miljoni euro eest luua liitumise võimalus ligi 23 000 aadressile,» märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Hindamisel võetakse muuhulgas arvesse ka näiteks seda, kas liitumise võimalus luuakse lastega peredele või kohaliku tähtsusega asutuse ja ettevõtte ühendamiseks. Ministri hinnangul saavad need projektid, mis toovad kiire interneti lastega peredeni, koolideni, raamatukogudeni või ettevõteteni, kindlasti lisapunkte.

Samuti on riigil kavas toetada katkematu 5G ühenduse tagamist peamistel Eesti transpordikoridoridel. Tagasisidet oodatakse aprilli lõpuks. «Minu jaoks on oluline, et kõik osapooled oleksid protsessis kaasatud ning meil oleks võimalik koguda tagasisidet üle Eesti,» lausus Sutt.